Mobilitazione della magistratura contro la riforma della giustizia

Una mobilitazione senza precedenti

La recente assemblea straordinaria dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha segnato un momento cruciale nella lotta della magistratura italiana contro la riforma della giustizia proposta dal governo Meloni. Con oltre 700 partecipanti, l’assemblea ha approvato all’unanimità una mozione che respinge fermamente il progetto governativo, evidenziando i rischi di un indebolimento delle garanzie e dei diritti dei cittadini. La mobilitazione è stata definita “culturale”, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli insiti nella riforma.

Iniziative e strategie di difesa

Tra le iniziative annunciate, spicca la creazione di un comitato operativo a difesa della Costituzione, aperto a professionisti del settore legale, accademici e membri della società civile. Questo comitato avrà il compito di informare i cittadini sui rischi della riforma e di preparare una possibile consultazione referendaria. Inoltre, è prevista la proclamazione di giornate di sciopero e l’organizzazione di manifestazioni nazionali, in particolare dopo l’eventuale approvazione del disegno di legge in prima lettura.

Un attacco alla magistratura

Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, ha espresso preoccupazione per l’attacco che la magistratura sta subendo da parte di alcuni settori della politica e dei media. Secondo Santalucia, la riforma rappresenta uno “strappo” al tessuto costituzionale, e la magistratura si sente “pesantemente sotto attacco”. La risposta del governo, che si propone di “liberare la magistratura dal controllo della politica”, è stata definita dal presidente dell’Anm come una forma di paternalismo non richiesta. Le toghe, infatti, chiedono leggi che garantiscano la loro indipendenza, piuttosto che interventi esterni.

Il referendum come strumento di partecipazione

In vista di un possibile referendum, il segretario generale dell’Anm, Salvatore Casciaro, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini in un dibattito aperto. La domanda centrale sarà se gli elettori vogliono magistrati indipendenti dalla politica. Questo quesito, secondo Casciaro, è fondamentale per il futuro della giustizia in Italia. La mobilitazione della magistratura non è solo una reazione a una riforma contestata, ma un appello alla partecipazione attiva dei cittadini nella difesa dei diritti e delle libertà fondamentali.