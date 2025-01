Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale, ritenuto responsabile di aver investito e ucciso l’anziana Bruna Vaccari, 82 anni, travolta sulla Provinciale 8 a Concordia, Modena, il 16 gennaio.

Modena, investe un’anziana e finge un incidente

Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto la supervisione della Procura, hanno permesso di ricostruire l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di quel giorno, quando il corpo senza vita della donna fu trovato lungo la strada, con ferite compatibili con un investimento da parte di un veicolo.

L’uomo, dopo essersi accorto di aver investo e ucciso la donna, è andato via senza prestare soccorso e, il giorno dopo, ha denunciato falsamente alla sua società un incidente stradale, dicendo di essere finito contro un muretto per il ghiaccio.

Fondamentale è stata la testimonianza di un automobilista che, venuto a conoscenza della morte della 82enne, si è messo in contatto con gli investigatori. Ha raccontato di essere stato sulla stessa strada quel pomeriggio e di essere stato sorpassato da un furgone che viaggiava ad alta velocità. Dopo il sorpasso, il veicolo aveva improvvisamente frenato e si era fermato sul bordo della strada, proprio nel punto in cui è stato rinvenuto il corpo. Inoltre, l’autopsia ha confermato che la causa del decesso era l’investimento, come indicato dai frammenti di plastica di un veicolo rinvenuti vicino al luogo dell’incidente.

Modena, investe un’anziana e finge un incidente: arrestato

Grazie alla descrizione del veicolo e alle immagini delle telecamere, i Carabinieri hanno identificato il furgone, trovato in un parcheggio a Mirandola, nascosto per celare i danni. La Procura ne ha disposto il sequestro e i proprietari, non trovandolo, hanno denunciato il furto il 20 gennaio. Da questa denuncia è emerso che il 41enne, che usava il furgone, aveva falsamente dichiarato un incidente il 17 gennaio, ma le immagini hanno smentito la sua versione, mostrando il danno al veicolo subito dopo l’investimento di Vaccari.

Il pirata della strada, un 41enne già in affidamento in prova per una condanna per spendita di monete false e ricettazione, è stato arrestato dai Carabinieri di Modena, sotto il coordinamento della Procura, con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga.