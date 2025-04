Modena, tre corpi senza vita in un appartamento: si indaga su omicidio-suicidio

Tragedia a Modena questa mattina: tre corpi trovati in un appartamento. In corso le indagini, con l'ipotesi di un omicidio-suicidio.

Una tragedia familiare ha scosso Marzaglia Nuova questa mattina, 24 aprile, quando sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre persone all’interno di un appartamento. La scoperta, che ha gettato luce su un possibile dramma privato, ha immediatamente attivato le forze dell’ordine a Modena, che stanno conducendo indagini per fare luce sull’accaduto.

Al momento, gli investigatori non escludono l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

Tragedia familiare questa mattina, 24 aprile, a Marzaglia Nuova. Carlo Salsi, 76 anni, sua moglie Claudia Santunione, 76 anni, e il loro figlio Stefano sono stati trovati senza vita. Quest’ultimo, 40 anni, viveva con una grave disabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre avrebbe ucciso la moglie, anch’essa malata da tempo, e il figlio, prima di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, avvalendosi anche del supporto del reparto Scientifico.

A fare la tragica scoperta è stato il fratello dell’uomo, che intorno alle nove del mattino è entrato nell’abitazione e ha chiamato i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre familiari. Madre e figlio sarebbero stati trovati nei rispettivi letti.

Madre e figlio sarebbero stati trovati con ferite da arma da taglio, mentre l’uomo sarebbe stato rinvenuto impiccato. La famiglia Salsi, molto conosciuta in zona, ha gestito per anni il forno di Marzaglia, mentre Carlo lavorava come autotrasportatore.