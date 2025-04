Una tragedia scuote la provincia di Napoli, con un omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Marano. Un uomo di 56 anni ha ucciso a colpi di pistola il compagno della sua ex moglie, prima di togliersi la vita. La drammatica sequenza di eventi, avvenuta a poca distanza da una scuola, ha scosso profondamente la città, lasciando dietro di sé un’inquietante scia di dolore e incredulità.

Omicidio-suicidio a Marano: uccide il compagno dell’ex e si toglie la vita

A Marano di Napoli, un uomo di 56 anni, Andrea Izzo, ha ucciso a colpi di pistola il compagno della sua ex moglie, Milko Gargiulo, prima di togliersi la vita. L’assassino avrebbe inseguito la vittima in scooter, raggiungendola mentre si trovava a bordo di una Bmw bianca, non lontano da una scuola.

Dopo diversi tentativi di avvicinamento, ha sparato più volte, giustiziando l’uomo. La vittima, di 41 anni, aveva già denunciato minacce di morte da parte dell’aggressore. L’omicidio sarebbe legato a motivi passionali, dato che l’assassino, trovato morto nei Camaldoli, avrebbe ucciso il nuovo compagno della sua ex e poi si sarebbe tolto la vita. I dettagli emersi sono sconvolgenti: dopo un primo fallito tentativo, l’uomo ha raggiunto la vittima con uno scooter per compiere il suo drammatico piano.

Almeno cinque colpi hanno raggiunto la vettura con la vittima a bordo, che non ha avuto il tempo di fuggire. Il parabrezza dell’auto presentava evidenti fori. Il panico ha coinvolto le madri presenti all’ingresso della scuola, ancora aperto dalle 7:45. ​Successivamente, l’uomo si è diretto verso il versante opposto della Collina dei Camaldoli, dove si è tolto la vita utilizzando la stessa arma. ​

Le prime parole dell’uomo durante l’omicidio

Come riportato da Internapoli.it, emergono i primi dettagli sull’omicidio-suicidio tra Marano e Napoli. Andrea Izzo ha ucciso Milko Gargiulo, nuovo compagno dell’ex, con almeno 5 colpi di pistola, e avrebbe pronunciato le seguenti parole: “E mo’ vattell’ a chiagnere”.

I carabinieri della Compagnia di Marano, sotto la direzione del maggiore Alberto Leso, hanno effettuato i primi accertamenti sulla scena del crimine e ascoltato due testimoni. Le indagini saranno ora proseguite dai colleghi della sezione di Napoli, che seguiranno l’evolversi della vicenda.