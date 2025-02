Alberto Maghelli e Tilde Buffoni, marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Le indagini, che al momento suggeriscono un possibile omicidio-suicidio, sono ancora in corso da parte dei carabinieri per chiarire i dettagli.

Coniugi trovati morti in casa: l’ipotesi è omicidio-suicidio

A lanciare l’allarme sarebbe stato il fratello dell’uomo, dopo aver trovato i corpi senza vita dei due anziani nella loro camera da letto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa, che hanno confermato il decesso. I militari sarebbero stati avvisati dai vicini, che hanno dato l’allarme dopo aver udito dei colpi di arma da fuoco.

Alberto Maghelli, ex insegnante, e Tilde Buffoni, ex infermiera, entrambi ultraottantenni, sono stati trovati senza vita. I carabinieri hanno avviato i primi rilievi e, sebbene non escludano alcuna ipotesi, la pista principale resta quella dell’omicidio-suicidio.

“È un dramma inaspettato e una tragedia che sconvolge tutta la comunità. Erano due persone invalide, che avevano una serie di patologie. Non sappiamo se abbiano lasciato scritto qualcosa, per un gesto che al momento appare incomprensibile”, dichiara il primo cittadino Gianni Lorenzetti.

Coniugi trovati morti in casa: le prime indiscrezioni

Dalle prime indiscrezioni emerse e riportate da La Nazione, la coppia sarebbe stata trovata nella camera matrimoniale, senza segni di effrazione nell’abitazione e con le chiavi ancora sulla porta. Entrambi sembrerebbero essere morti per colpo di pistola: Tilde Buffoni sarebbe stata colpita alla testa, mentre Alberto Maghelli alla bocca.