Muore a 26 anni per una encefalite erpetica: a processo il medico per omicidi...

La rabbia dei genitori: "è stata una diagnosi sbagliata a portarla via per sempre"

Ilaria Parimbelli è morta il 1 agosto del 2021 a 26 anni per una encefalite erpetica, sotto processo il medico Francesco Bagnolo, accusato di omicidio colposo.

Ragazza muore per encefalite a Milano: medico sotto processo per errore diagnostico

Aveva 26 anni Ilaria Parimpelli, definita come una ragazza solare e piena di interessi. Nel 2019 si era presentata al Pronto Soccorso di Zingonia (Bergamo) con vari sintomi, febbre, forte cefalea, vomito e allucinazioni visive e uditive. La giovane fu affidata a un medico, Francesco Bagnolo, che ora è sotto processo per omicidio colposo. Si parla infatti di “irrecuperabile ritardo nella diagnosi”, rispetto a quella corretta eseguita quattro giorno dopo al Papa Giovanni XXIII, dove Ilaria finì in terapia intensiva. Da quel momento la ragazza è rimasta per quasi due anni in uno stato di minima coscienza, fino alla morte, avvenuta il 1 agosto del 2021. Nel corso dell’udienza del 12 febbraio, Bagnolo ha difeso la sua posizione spiegando che sospettava una sepsi, e che aveva riscontrato indici infiammatori negativi. Quel giorno Ilaria è stata mandata a casa, nonostante i sintomi fossero quelli di una encefalite erpetica che l’ha poi portata alla morte. Il caso verrà ora sottoposto a perizia.

I genitori di Ilaria: “E’ stata una diagnosi sbagliata a portarla via per sempre”

Ieri, in tribunale, erano presenti anche i genitori di Ilaria, Sonia e Carlo, oltre al fratello minore della ragazza, Federico. Ecco le parole di Sonia: “è stata una diagnosi errata. Ilaria è morta per una encefalite erpetica. Era una ragazza piena di interessi. Amava la musica, si interessava di rievocazioni medievali. Aveva studiato lingue. Cosa avrebbe voluto fare? L’interprete, lavorare nelle aule di tribunale.”