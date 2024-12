Il Natale in tv: un periodo di cambiamenti

Con l’arrivo del periodo natalizio, il palinsesto televisivo subisce significative modifiche. Mediaset e Rai, i due colossi della televisione italiana, hanno pianificato una serie di cambiamenti per intrattenere il pubblico durante le festività. Mentre Mediaset ha scelto di sospendere alcuni dei suoi programmi di punta, Rai ha optato per un approccio diverso, mantenendo in onda alcune delle sue trasmissioni più amate.

Le scelte di Mediaset

In casa Mediaset, Maria De Filippi, icona della televisione italiana, ha deciso di fermare i suoi programmi Uomini e Donne e Amici a partire dal 20 dicembre. Entrambi i format torneranno in onda dopo le festività, precisamente la settimana successiva all’Epifania. Questo significa che i fan dovranno attendere fino al 2025 per rivedere i loro tronisti e allievi preferiti. Tuttavia, la De Filippi non si ferma: le registrazioni riprenderanno il 27 dicembre, garantendo così un ritorno immediato alla produzione di contenuti di alta qualità.

Rai e le sue tradizioni

Dall’altra parte, Rai ha scelto di mantenere il suo palinsesto più stabile. La trasmissione Ballando con le Stelle si concluderà il 21 dicembre con la finale, mentre Il Paradiso delle Signore 9 interromperà la sua programmazione dal 23 dicembre. Tuttavia, Caterina Balivo continuerà a intrattenere il pubblico con La Volta Buona, senza alcuna variazione. Questo approccio mira a mantenere viva la tradizione televisiva durante le festività, offrendo al pubblico un mix di intrattenimento e familiarità.

Eventi speciali e concerti

Durante il periodo natalizio, non mancheranno eventi speciali. Mediaset trasmetterà il concerto de Il Volo la vigilia di Natale, mentre il 25 dicembre Federica Panicucci presenterà il concerto dal Vaticano. Questi eventi rappresentano un’opportunità per il pubblico di godere di momenti di festa e celebrazione, unendo la musica e la tradizione in un’atmosfera natalizia. Anche il Grande Fratello continuerà a intrattenere gli spettatori con una nuova puntata in diretta il 23 dicembre, dimostrando che la programmazione natalizia può essere ricca di sorprese e intrattenimento.