Moldova: referendum su Ue in bilico, Sandu 'ingerenza russa'

Chisinau, 21 ott. (Adnkronos) – Il referendum in Moldova sulla modifica della costituzione e sull'adesione all'Ue è in bilico, con i voti "No" (50,1%) e "Sì" (49,9%) al momento (con il 97% dei voti scrutinati) testa a testa. Si tratta di un risultato che in pochi si aspettavano, poiché diversi sondaggi recenti indicavano che il Sì avrebbe vinto senza problemi.

La presidente in carica filo-europea Maia Sandu aveva in precedenza denunciato il risultato risicato, definendolo il frutto dell'ingerenza straniera nella politica moldava. Ha affermato che si è trattato di un "attacco senza precedenti alla democrazia", ​​riferendosi alle diffuse accuse secondo cui la Russia avrebbe pagato le persone per votare in un certo modo, accuse che Mosca nega.