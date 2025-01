Sabato notte, intorno alle 4, una coppia di fidanzati ha subito un’aggressione da parte di un gruppo di nordafricani che hanno cercato di rapinarli. Uno di loro avrebbe anche molestato la giovane ragazza di 19 anni.

Molestie fuori dall’Alcatraz di Milano, la 19enne: “Sono stata palpeggiata e hanno provato a rubarmi la borsa

Sabato notte una coppia di fidanzati ha subito un tentativo di rapina da parte di un gruppo di nordafricani fuori dalla discoteca Alcatraz di Milano. Uno degli uomini avrebbe anche molestato la ragazza, una 19enne. L’uomo accusato delle molestie, Hassan Mohammed Nera, è stato subito arrestato dai Carabinieri. Ecco cosa ha detto loro la vittima: “Mi ha palpeggiata mettendomi le mani addosso e ha anche cercato di rapinarmi la borsa.” Il fidanzato della ragazza, un 21 enne, ha raccontato che inizialmente hanno visto un gruppo di 10 persone senza far nulla ma che dopo una decina di minuti si sono avvicinati a loro in modo aggressivo “iniziando a toccare e palpeggiare.” Il giovane ha poi riferito che uno degli uomini gli ha messo le mani vicino ai suoi pantaloni, all’altezza del telefono e che lui, pensando che volesse rubarglielo, lo ha subito fermato. Un altro invece avrebbe appunto palpeggiato in modo violento la ragazza. Grazie alla loro resistenza e alle loro urla, il gruppo di uomini ha desistito per poi essere messo in fuga dai buttafuori dell’Alcatraz.

Milano, convalidato l’arresto del 36enne

Il 36enne arrestato, Hassan Mohammed Nera, è stato riconosciuto dalla vittima. Lunedì 13 il gip del Tribunale di Milano, Fabrizio Filice, ha depositato la convalida del fermo e disposto la misura cautelare della detenzione nel carcere di San Vittore. Si cerca invece il resto del gruppo.