Monfalcone, anziana dorme su un lettino in spiaggia: la chiamata ai carabinie...

Monfalcone, anziana dorme su un lettino in spiaggia: la chiamata ai carabinie...

L'anziana di 74 anni dorme in spiaggia a Monfalcone da almeno quattro notti: i carabinieri le pagano una notte in hotel

Nella tarda serata di sabato 3 agosto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Monfalcone è stata chiamata per la presenza di una donna anziana in spiaggia da quattro giorni, fissa su un lettino di uno stabilimento balneare.

L’anziana in spiaggia a Monfalcone

La donna, con un passato di poetessa e scrittrice, voleva rivivere i luoghi della sua giovinezza, vicino al litorale di Marina Julia, a Monfalcone. Tuttavia, non potendo permettersi una stanza d’albergo è rimasta per quattro notti in spiaggia, fino alla chiamata ai carabinieri.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dagli addetti alla sicurezza dell’arenile, perché nella notte era previsto maltempo.

L’arrivo dei carabinieri in spiaggia a Monfalcone

Un maresciallo e un carabiniere, hanno quindi deciso di accompagnare l’anziana in un albergo del centro e, di propria iniziativa, pagare le spese per la nottata. La mattina successiva l’anziana è tornata nella sua abitazione in provincia di Udine.

Le parole dei due carabinieri dopo la decisione