Ad Alba Adriatica un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia piena di turisti: immediato l’intervento in elicottero per soccorrere un bagnante in gravi condizioni.

Fulmine in spiaggia ad Alba Adriatica

Il drammatico evento è avvenuto sulla costa sud albense, tra i lidi Piccolo chalet e Copacabana, intorno alle 12 di oggi, sabato 3 agosto.

Almeno tre sarebbero i bagnanti rimasti coinvolti nell’incidente in spiaggia di questa mattina. Uno è rimasto ferito in modo grave: soccorso in elicottero, è stato trasferito all’ospedale di Teramo. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Corriere della Sera, si tratterebbe di una donna di 42 anni. Ferite più lievemente un’altra donna di 44 anni, e una turista francese di 64.

La testimonianza dei villeggianti

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori, che hanno effettuato le manovre di rianimazione, insieme agli agenti della polizia.

Scossi dalla paura per quanto accaduto i numerosi testimoni in spiaggia: hanno raccontato di aver udito un forte boato e di aver visto, dopo poco tempo, la scarica del fulmine. A tal proposito, secondo il quotidiano locale Il Centro, il fulmine si è scaricato sulla battigia e non in acqua.

Le condizioni di salute delle donne ferite

Al momento non ci sono aggiornamenti in merito alle condizioni di salute delle tre donne coinvolte nel tragico incidente. Ciò che è certo è che la 42enne era incosciente quando è stata soccorsa dai sanitari.