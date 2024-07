Un uomo di 66 anni di Ascoli, Costantino Di Fabio, è morto sui Monti Sibillini, mentre si trovava nei boschi in cerca di funghi.

Monti Sibillini, uomo muore mentre cercava funghi: il malore

Un uomo di 66 anni di Ascoli è morto nella mattinata di ieri, domenica 14 luglio, nei boschi di Abetito, nella frazione di Montegallo. La vittima, Costantino Di Fabio, si era recato sui Monti Sibillini in compagnia di un amico, per cercare funghi. Poco prima delle 6 ha accusato un malore e si è accasciato per terra. Il suo amico ha subito lanciato l’allarme ma purtroppo i tentativi degli operatori sanitari di rianimarlo non sono serviti a nulla.

A causa della posizione complicata del corpo, i vigili del fuoco sono intervenuti per portarlo nel piazzale della chiesa di Abetito, dove è poi stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. In base al racconto dell’amico, l’uomo si è accasciato a terra senza più dare segni di vita. La causa del decesso è dovuta a un malore.