Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella propria casa a Lazise, in provincia di Verona. La scoperta è avvenuta oggi, venerdì 12 luglio.

Il figlio di 46 anni, che viveva con il padre, è stato fermato dai carabinieri come presunto responsabile dell’omicidio, avvenuto presumibilmente con un’arma da taglio. Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di un possibile accoltellamento. Attualmente il 46enne si trova in ospedale per degli accertamenti e successivamente sarà portato in caserma per essere interrogato dai militari del Comando provinciale di Verona.

Indagano gli inquirenti

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli uomini dell’Arma e il pubblico ministero incaricato dalla Procura, che avranno il compito di effettuare i primi rilievi e raccogliere informazioni utili per far luce sulla drammatica vicenda.

Fermato il figlio della vittima

Secondo le prime notizie diffuse dalle agenzie di stampa, la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate nella sua abitazione sul Lago di Garda. Non è ancora chiaro se il figlio sia effettivamente il responsabile del delitto. Per il momento le indagini sono in corso per comprendere ogni dettaglio. Le autorità competenti continuano a lavorare per cercare di fare chiarezza su questo tragico evento che ha sconvolto la comunità locale.