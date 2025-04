Attore e bodybuilder di 44 anni muore sul tapis roulant: le cause dietro la t...

Lutto nel bodybuilding: Vittorio Pirbazari muore a 44 anni sul tapis roulant. Indagini in corso.

Il mondo del fitness e del bodybuilding è sotto shock per la tragica scomparsa di Vittorio Pirbazari, atleta, attore e influencer tedesco, stroncato da un infarto a soli 44 anni mentre si allenava sul tapis roulant. La sua morte ha lasciato sgomento il pubblico e i suoi numerosi follower, che avevano seguito passo dopo passo il suo percorso, inclusa una recente operazione per un grave infortunio. Un episodio che riaccende il dibattito sui rischi legati all’intensa attività fisica e alla salute cardiaca degli sportivi.

Attore e bodybuilder muore a 44 anni sul tapis roulant

Il bodybuilder è deceduto a 44 anni mentre correva sul tapis roulant in palestra. La notizia è stata resa nota dal suo amico Said Ibrahim. Solo tre mesi fa, il culturista si era sottoposto a un’operazione per riparare un muscolo pettorale strappato durante un allenamento, un’esperienza che aveva condiviso con i suoi quasi 100mila follower su Instagram.

Un giorno prima di morire, Pirbazari aveva condiviso sui social il suo stato fisico dopo 12 settimane di stop forzato, ammettendo di aver perso massa muscolare ma di essere determinato a recuperarla entro l’autunno. Nonostante le difficoltà, il suo spirito rimaneva positivo. Poche ore dopo, però, la tragedia: durante un allenamento sul tapis roulant, è stato colpito da un malore improvviso, spezzando il suo percorso di ripresa.

Attore e bodybuilder muore a 44 anni sul tapis roulant: le cause del decesso

Vittorio Pirbazari, dopo aver combattuto l’obesità e le conseguenze di un grave incidente che gli aveva causato un’invalidità del 50%, riuscì a trasformare la sua vita. Nel 2015 si classificò settimo ai Campionati Tedeschi di Bodybuilding, un traguardo che definiva una grande vittoria personale.

Oltre alla carriera da culturista e influencer, era noto anche come attore, grazie al ruolo nella serie Netflix Dogs of Berlin (2018). Tuttavia, la sua storia si è interrotta tragicamente: secondo le prime indagini, il malore che lo ha colpito mentre si allenava sul tapis roulant sarebbe stato causato da un infarto.