Infarto a 46 anni, ma lo scambia per un banale malessere: il racconto shock

Usa, infarto a 46 anni ma lo scambia per un banale malessere

Nikki, una donna americana di 46 anni, pensava di aver dormito male e invece, il malessere che sentiva, era sintomo di un infarto. L’infarto, secondo i medici, è stata provocato dalla perimenopausa e da una malattia recente. Nikki, direttamente dall’ospedale, ha voluto raccontare tramite un video condiviso su TikTok tutta la vicenda. Ecco il racconto shock.

Con un video condiviso su TikTok e registrato direttamente dall’ospedale, una donna americana di 46 anni, Nikki, ha raccontato quello che le è accaduto: “due giorni fa ho avuto un infarto, a 46 anni. Nessuna storia clinica, nessun vaccino per il Covid. Questi sono stati i miei sintomi e non vuol dire che siano quelli sperimentati da altri. Ho avuto un leggero dolore alla spalla, credevo di aver dormito nella posizione sbagliata. O magari che fosse a causa della perimenopausa.” Il giorno prima dell’infarto, ha raccontato Nikki, ha avuto ancora lo stesso sintomo con in più un senso di nausea. Dopo poco però i sintomi sono passati ed è andata al lavoro come al solito. Il giorno dell’infarto, Nikki ha avuto ancora gli stessi sintomi ma questa volta ha sentito anche una stretta al petto e un dolore che cominciava a scendere verso il braccio. Nikki non è andata al lavoro ma in ospedale per visite già programmate. Il medico le ha detto che se aveva ancora gli stessi sintomi doveva andare al Pronto Soccorso. Nemmeno il tempo di uscire dall’ospedale e ancora gli stessi sintomi. La donna è stata soccorsa e, dopo accertamenti, si è scoperto che ha avuto proprio un infarto a causa di un insieme di fattori, tra cui la perimenopausa e una malattia recente.