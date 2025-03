Un esito atteso

La morte di Carmine Gallo, avvenuta il 9 marzo nella sua abitazione a Garbagnate Milanese, ha suscitato un notevole interesse mediatico e pubblico, soprattutto in considerazione del suo passato come poliziotto e del suo coinvolgimento in un’inchiesta delicata. L’autopsia, eseguita nelle scorse ore, ha confermato che la causa del decesso è stata un infarto naturale, dissipando così i dubbi iniziali che avevano portato a considerare la morte come “sospetta”. Le analisi hanno escluso la presenza di segni di puntura o lesioni sul corpo, elementi che avrebbero potuto suggerire un intervento esterno.

Le indagini in corso

Nonostante l’esito dell’autopsia, la Procura di Milano ha deciso di procedere con ulteriori accertamenti, inclusi esami tossicologici, per garantire la massima trasparenza e chiarezza sull’accaduto. La delicatezza della situazione è accentuata dal fatto che Gallo aveva collaborato attivamente con le autorità, fornendo informazioni cruciali in tre verbali. La sua carriera, caratterizzata da indagini su omicidi e crimine organizzato, lo aveva messo in contatto con numerosi nemici, rendendo la sua morte un evento che richiede un’analisi approfondita.

Il contesto dell’inchiesta

Il fascicolo aperto dalla Procura, guidata da Marcello Viola e con la partecipazione della pm Giancarla Serafini, si concentra su presunti crimini legati a Equalize, un’azienda al centro di un’inchiesta che coinvolge anche il suo titolare, Enrico Pazzali. Per garantire la massima integrità delle indagini, sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, tra cui il telefono di Gallo e quello della moglie, insieme a un computer e a farmaci trovati in casa. Queste misure sono state adottate per raccogliere ulteriori prove e chiarire eventuali collegamenti tra la morte di Gallo e l’inchiesta in corso.

Funerali e commemorazione

I funerali di Carmine Gallo si svolgeranno il 14 marzo a Garbagnate Milanese, la sua città di residenza. È prevista la partecipazione di numerosi colleghi e amici, segno del rispetto e della stima che ha guadagnato nel corso della sua carriera. La cerimonia si terrà nella chiesa dei santi Eusebio e Maccabei alle 16, un momento di commemorazione per un uomo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro il crimine e alla giustizia.