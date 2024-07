Nel pomeriggio del venerdì 12 luglio i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata sono stati chiamati a intervenire su un macabro ritrovamento, a seguito di diverse segnalazioni al 112.

Roma, uomo trovato senza vita in strada: ucciso dal caldo

Il corpo di un uomo giaceva senza vita in via Condofuri, una zona campestre utilizzata come passaggio tra due strade nel VI municipio delle Torri. Secondo il medico legale, la morte della vittima potrebbe essere stata causata dalle alte temperature nella zona della Borghesiana.

Chi era la vittima

Grazie ai documenti trovati sul corpo, le forze dell’ordine hanno identificato la vittima come un italiano di 68 anni, residente nelle vicinanze del luogo del ritrovamento. In base alle prime analisi, non sono stati evidenziati segni di violenza sul corpo e si presume che il decesso sia avvenuto per un probabile arresto cardiocircolatorio causato dal caldo. Il cadavere è stato trasportato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per l’autopsia.

Caldo record a Roma

Il giorno del tragico evento, infatti, la città era stata colpita da un’allerta meteo di livello 3, con bollino rosso. La Capitale continua tuttora a confrontarsi con il caldo record. Previsto per la prossima settimana l’arrivo di un nuovo anticiclone, che potrebbe portare picchi di temperatura fino a 37 gradi.