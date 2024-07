Roma, incidente mortale in piazzale del Caravaggio: 29enne si schianta in sco...

Il giovane 29enne è morto in un incidente stradale in scooter a Roma: la tragedia poco prima delle 5 di questa mattina

L’incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina, sabato 13 luglio, in zona Montagnola/Tor Marancia, a Roma, poco prima delle 5:00. Il giovane in scooter avrebbe perso il controllo del mezzo impattando sulla rotatoria in piazzale del Caravaggio.

La morte del giovane in scooter

Il 29enne, di cui non si conosce ancora l’identità, era alla guida di una Honda Sh 300 proveniente da via Attilio Ambrosini. Giunto sul piazzale, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, proseguendo dritto e impattando violentemente sulla rotatoria presente.

Dalle prime indiscrezioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi del tragico incidente.

L’arrivo dei soccorsi

Ogni tentativo di soccorso e rianimazione da parte del personale sanitario del 118 giunto sul luogo della tragedia è stato vano, ha potuto solo constatarne il decesso.

Al momento non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore improvviso mentre era alla guida, rendendogli impossibile evitare l’impatto fatale.

Le indagini sull’incidente a Roma

Non è ancora chiara la dinamica del tragico evento: sono in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Sul luogo è arrivata la polizia locale per i rilievi, spetterà ai caschi bianchi del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale capire cosa sia successo.