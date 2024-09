È morta la bimba di 9 anni rimpatriata dalla Thailandia

La bambina di nove anni, che era stata operata d’urgenza lo scorso marzo in Thailandia a causa di una grave malattia, è morta sabato 31 agosto.

Morta la bimba 9 anni rimpatriata dalla Thailandia

Greta Teseo aveva avvertito un malore mentre si trovava a bordo di un aereo con i genitori. Dopo essere atterrati a Phuket, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove le è stato diagnosticato un tumore cerebrale ed è stata sottoposta a una delicata operazione. Successivamente, è stata rimpatriata in Italia con un volo dell’Aeronautica Militare, arrivando all’aeroporto di Ciampino. Da lì, è stata trasferita all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è rimasta ricoverata fino al triste epilogo.

Il cordoglio della comunità

Come riportato da Fanpage.it, la triste notizia è stata resa pubblica il 31 agosto tramite la pagina Facebook del IV Municipio di Roma Capitale, dove la piccola risiedeva. “l presidente, la giunta, il consiglio e i dipendenti municipali si stringono al dolore della famiglia Teseo-Russo per la scomparsa della piccola, grande guerriera Greta” si legge nel post “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e ci uniamo al dolore delle dipendenti dell’asilo nido del IV municipio Baby 2000, della comunità scolastica dell’IC Balabanoff e di tutto il quartiere di Colli Aniene“.

Oggi i funerali

Ha espresso la propria vicinanza alla famiglia anche il Comitato di quartiere Colli Aniene bene comune: “Il Comitato di Quartiere con il consiglio direttivo saluta la piccola Greta Teseo che ha lasciato questa terra per raggiungere in cielo gli angeli e si unisce al dolore dei familiari. Che possa riposare in Pace“. L’ultimo saluto a Greta è stato organizzato per il pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre, alle 15. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Santa Bernadette Soubirous in viale Ettore Franceschini a Roma.