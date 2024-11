Il 14enne precipitato domenica in un dirupo sul Monte Bondone è morto in ospedale. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi

Un giovane di 14 anni residente a Cimone ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente avvenuto domenica 17 novembre sul Monte Bondone.

Muore il 14enne precipitato in un dirupo sul Monte Bondone

Il ragazzo è precipitato in un canalone nei pressi del Bivacco Primo Larentis, rotolando lungo un pendio per circa 200 metri verso la Val de Lengua, alle pendici di Cima Verde. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9:20 dal padre, che si trovava con lui, tramite il Numero Unico per le Emergenze 112. I due erano impegnati, secondo le prime ricostruzioni, in una battuta di caccia agli ungulati, come riportato da Il Dolomiti.

L’incidente

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente disposto l’intervento dell’elisoccorso, coinvolgendo anche cinque operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Due soccorritori sono stati imbarcati sull’elicottero e, una volta raggiunta l’area dell’incidente, sono stati verricellati sul posto insieme al tecnico di elisoccorso e all’equipe medica. Il giovane, trovato in condizioni critiche e semicosciente, è stato stabilizzato, intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La famiglia dona gli organi

Nonostante il tempestivo intervento e gli sforzi dei sanitari, il ragazzo è deceduto nelle ore successive a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. La famiglia ha scelto di donare gli organi.