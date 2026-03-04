Mosca rilascia due cittadini ucraino-ungheresi e rassicura l'approvvigionamento energetico verso Ungheria

Putin ha annunciato la scarcerazione di due prigionieri di origine ucraino-ungherese su richiesta di Budapest e ha discusso con il ministro Szijjártó le forniture di gas e petrolio dopo il blocco del Druzhba

La recente visita del ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó al Cremlino ha portato a due sviluppi di rilievo: la promessa del presidente Vladimir Putin di liberare due cittadini con doppia nazionalità ucraino-ungherese detenuti come prigionieri di guerra e colloqui sulle forniture energetiche verso l’Ungheria. Questi eventi si inseriscono in un contesto geopolitico complesso, in cui Budapest mantiene rapporti relativamente stretti con Mosca nonostante le tensioni della guerra in Ucraina e le pressioni europee.

La decisione sul rilascio dei prigionieri

In un incontro al Cremlino, Putin ha dichiarato che i due soldati erano stati “forzatamente arruolati” dalle autorità ucraine e ha annunciato che avrebbe autorizzato la loro partenza verso Budapest. Il presidente ha specificato che la consegna sarebbe avvenuta sull’aereo usato dal ministro Szijjártó, permettendo così il trasferimento diretto in Ungheria. Questa mossa segue un richiamo telefonico tra Putin e il primo ministro Viktor Orbán e si colloca nella più ampia strategia di Mosca di usare casi umanitari e diplomatici per consolidare legami con Paesi europei che non seguono pienamente la linea di Bruxelles.

Implicazioni politiche

Il rilascio ha un chiaro valore simbolico: rafforza il rapporto speciale tra Budapest e Mosca e fornisce a Orbán uno strumento politico interno ed esterno. Allo stesso tempo, solleva questioni sensibili sullo status dei cittadini con doppia cittadinanza residenti nella regione occidentale ucraina del Zakarpattia, dove vive una larga minoranza ungherese. L’accaduto viene inoltre utilizzato dalla narrativa russa per sostenere l’idea che alcuni combattenti siano stati costretti a partecipare al conflitto.

Energia: rassicurazioni e rischi dopo il blocco del Druzhba

Oltre alla questione dei prigionieri, Szijjártó ha chiesto a Putin garanzie sul flusso di gas naturale e di petrolio necessario alla sicurezza energetica dell’Ungheria, richiedendo che le forniture continuino “allo stesso prezzo” anche nel quadro delle turbolenze petrolifere causate dalle tensioni in Medio Oriente. Putin ha risposto che la Russia è disposta a discutere la questione e ha ribadito come la Federazione russa si sia comportata storicamente da fornitore affidabile.

Il problema del Druzhba e le misure di emergenza

Il blocco di flussi attraverso l’oleodotto Druzhba ha generato un serio problema logístico: in Ungheria la sospensione aveva già costretto le autorità a utilizzare riserve strategiche e a studiare rotte alternative via mare. La ripercussione immediata è stata l’uso di scorte statali e l’escalation di contenziosi tra operatori regionali per garantire il transito del greggio. Il caso ha anche alimentato tensioni diplomatiche, con la Russia che ha accusato l’Ucraina di ostacolare le consegne e con Budapest che ha cercato rassicurazioni per la continuità delle forniture.

Contesto geopolitico e reazioni internazionali

L’Ungheria resta uno dei pochi Paesi europei a mantenere relazioni commerciali e politiche relativamente strette con la Russia nonostante la guerra in Ucraina e le pressioni dell’Unione Europea. Questa posizione si riflette nella scelta di Orbán di esercitare pressioni diplomatiche per difendere gli interessi energetici nazionali e per intervenire in casi come quello dei due prigionieri.

Equilibrio tra interessi nazionali e pressioni esterne

Da una parte, Budapest cerca di tutelare la sicurezza energetica e i bisogni immediati dell’economia nazionale; dall’altra, affronta critiche di Bruxelles per aver continuato acquisti energetici da Mosca e per aver ottenuto deroghe dalle sanzioni. Il dialogo tra Szijjártó e Putin illustra come questioni pratiche — come il flusso di gas e petrolio — possano creare spazi di negoziazione anche in presenza di forti divergenze politiche.

Allo stesso tempo, questi sviluppi espongono Budapest a critiche politiche e a rischi di dipendenza energetica che potrebbero avere ripercussioni economiche e diplomatiche di lungo periodo.