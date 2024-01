Motomondiale: presentata la Ducati ufficiale, Bagnaia 'ha un grande potenziale'

Madonna di Campiglio, 22 gen. – (Adnkronos) – Il team Ducati si è presentato in vista del Mondiale 2024. Nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio la squadra campione del mondo piloti negli ultimi due anni ha svelato la GP24 di Francesco 'Pecco' Bagnaia (che ha confermato il numero 1 sul cupolino) ed Enea Bastianini. Una livrea come sempre caratterizzata dal rosso Ducati ma impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo della casa di Borgo Panigale. "La moto ha un grande potenziale. Abbiamo subito sentito delle differenze, positive fortunatamente, per quanto riguarda il motore -ha detto Bagnaia-. Sono molto contento. Diciamo che due giorni prima avevo vinto il Mondiale, per cui tutto è venuto di conseguenza. Però sono stati dei test molto positivi".

"Il livello continuerà sempre ad alzarsi. Il fatto che di Ducati in pista ce ne siano 8 è un qualcosa che va a favore, ma a volte anche a sfavore -ja aggiunto il campione del mondo-. Tutte le altre squadre hanno fatto uno step in avanti: la Ktm è migliorata tanto, anche l'Aprilia, penso che anche Honda e Yamaha faranno un passo in avanti. Quindi la concorrenza e gli avversari, anche quelli che avremo in casa, saranno tosti". Bagnaia ha anche spiegato cosa ha imparato nella passata stagione: "Restare tranquilli. In certe situazioni è la cosa migliore, perché tanto lavorando bene si arriva comunque al risultato. Non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione".

"È un ripartire da capo, la presentazione è stata bellissima e non vedo l'ora di iniziare -ha dichiarato Bastianini-. Mi sono preparato bene durante l'inverno e ho cercato di fare un reset perché vengo da una stagione che dire che è stata difficile è dire poco. Però sono pronto, sarà un anno diverso. C'è la voglia di dimostrare, in primis a me stesso, che riesco ad essere veloce ma soprattutto costante. Sarà quello che farà la differenza per il campionato, cosa che non sono riuscito a fare l'anno scorso per diversi motivi. Lavorerò su quello e poi saranno fondamentali i primi test per essere pronti all'esordio in campionato".