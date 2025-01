Musica: cast artistico d’eccezione per la 30ma edizione del Concerto dell’Epifania

Napoli, 2 gen. (Labitalia) – La 30ma edizione del Concerto dell’Epifania, che sarà trasmessa lunedì 6 gennaio su RAI 1, subito dopo la Lotteria Italia, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, presenta il suo programma ispirandosi al tema della Musica che è spartito per tutte le esperienze della vita, a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura. In un momento così drammatico per tanti popoli e nazioni devastate dal flagello della guerra – come scrive Papa Francesco – “guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere”.

Da sempre, l’evento musicale intende coniugare il clima di festa per l’Epifania di Gesù con l’invito che il Santo Padre rivolge all’inizio del nuovo anno con il suo 68.mo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. Il tema prescelto, in sintonia con l’apertura dell’Anno Giubilare, è “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”. Anche per questa 30ma edizione, animerà lo spettacolo musicale e televisivo un nutrito cast con ospiti italiani ed internazionali, a partire da un omaggio a Quincy Jones, da poco scomparso e promotore della celeberrima We are the World, che darà l’avvio al viaggio musicale di questo anniversario, racchiudendo in un simbolico girotondo intorno al mondo di 50 giovani il senso dell’appuntamento musicale e del format televisivo. Il programma televisivo è con la regia di Barbara Napolitano e la produzione esecutiva per la RAI di Cristiano D’Agostini. Madrina della serata sarà Arianna Ciampoli, che presenterà le esecuzioni musicali accompagnate dal vivo dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara con la direzione e gli arrangiamenti del Maestro Adriano Pennino. Il racconto musicale sarà accompagnato dagli interventi di Pino Strabioli, che con talento teatrale ne sottolineerà i momenti salienti.

La direzione artistica è di Francesco Sorrentino ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale, che ne è stato l’ideatore sin dalla prima edizione con l’Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli. La produzione televisiva è della Melos International di Dante Mariti, mentre l’organizzazione è curata da Corrado Autieri per l’Associazione Musica dal Mondo di Napoli. L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Campania attraverso Scabec SpA, del Comune di Napoli attraverso l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive. Il programma di questa 30ma edizione vedrà alternarsi sul palco in ordine alfabetico: Bianca Atzei, Rita Ciccarelli, Fabio Concato, Flowin’ Gospel, Francesco Da Vinci, Sal Da Vinci, Maurizio de Giovanni, Latonius, Rosario Miraggio, Moreno, Walter Ricci, Ron, Lina Sastri, Pino Strabioli, Shelèa, Ste, Marco Zurzolo.