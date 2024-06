Musica: Vasco Rossi, 'mi spaventa il trionfo del populismo'

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – "Cosa mi preoccupa? Il trionfo del populismo". Così Vasco Rossi durante l'intervista online dalla Sala Buzzati del Corriere della Sera dove il cantautore di Zocca ha ritirato la Pergamena della Città di Milano e incontrato i suoi fan.

"Vengono raccontare continuamente balle, fake news; ho letto le notizie di stamattina riguardanti l'intelligenza artificiale applicata a disinformare le popolazioni -dice Vasco- e ci stanno rimbambendo. Già eravamo un bel po' rimbambiti dalle televisioni, ora con i social, la gente è incattivita, arrabbiata. La pandemia poi è stata la cosa che ha fatto esplodere il delirio totale collettivo che mi lascia allibito". Sui vaccini, ad esempio: "Nessuno di quelli che si sono vaccinati si sarebbe voluto vaccinare; ci siamo vaccinati perché era necessario, altrimenti sarebbe saltato tutto per aria. Se avessimo avuto scelta, è ovvio che ce lo saremmo risparmiato. E sentir dire: 'E' colpa del governo che ci ha chiusi dentro casa perché c'è la dittatura', ma cosa siete, fuori di testa? C'è gente che ha cavalcato queste cose in un modo vergognoso e che adesso è al potere, ma io me le ricordo le str… che ho sentito. Sono allucinato e allibito. E qui mi fermo perché chiaramente ognuno la pensa come vuole, ma ho paura che le democrazie comincino ad essere un po' in crisi. Perché se tutto si fonda sul convincimento di ogni persona, e il convincimento si fa sui social, non si sa più cosa succede".