Musk ha chiarito riguardo a X, "non ho una relazione amorosa con Meloni".

Elon Musk ha chiarito attraverso un tweet la natura del suo rapporto con la premier Meloni, esclusivamente professionale e non romantica, in risposta a Simon Goddek. Goddek aveva postato una foto di Musk e la presidente del Consiglio Meloni che si scontravano lo sguardo da tavola, durante un evento di gala tenutosi lunedì a New York per il ‘Global Citizen Award 2024’ insinuando che qualcosa fosse accaduto dopo. Musk ha ricordato che era accompagnato da sua madre durante l’evento.