La Commissione parlamentare ha indicato due nomi collegati alla morte di David Rossi e ha deciso di inviare tutte le risultanze alla Procura per approfondimenti giudiziari.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul decesso di David Rossi ha reso note nuove acquisizioni che collegano, con ruoli differenti, due persone alla vicenda: Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli. I rilievi raccolti dai consulenti hanno portato la Commissione a ritenere che si sia trattato di un’azione organizzata di intimidazione degenerata poi in tragedia.

In conseguenza di tali elementi, l’organo ha deciso di trasmettere tutta la documentazione all’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Ruoli attribuiti: mandante e organizzatore

Secondo la ricostruzione illustrata dal presidente della Commissione, a uno dei due soggetti sarebbe stato attribuito il ruolo di mandante di un’azione intimidatoria che inizialmente non avrebbe avuto l’intento di provocare la morte di Rossi.

L’altro nome indicato sarebbe invece riconducibile al presunto organizzatore dell’operazione, colui che avrebbe individuato le persone destinate ad intervenire materialmente, pur rimanendo esterno ai locali della banca coinvolta. La Commissione sottolinea che queste indicazioni si basano su elementi raccolti, in parte, anche nel corso di colloqui con detenuti, e che le risultanze verranno ora valutate dalla magistratura.

Materiale acquisito e passaggi procedurali

Tra gli elementi esaminati figurano conversazioni e relazioni dei consulenti tecnici: la Commissione ha effettuato una verifica interna e ha deliberato di concedere ai due interessati la possibilità di chiarire la propria posizione davanti agli inquirenti parlamentari, con l’assistenza di un difensore e la facoltà di non rispondere. L’atto formale di invio alla Procura è stato motivato con l’intento di lasciare che sia l’autorità giudiziaria a svolgere tutte le verifiche con i poteri propri dell’ordinamento.

Reazioni dei coinvolti e della famiglia di Rossi

Le due persone indicate hanno respinto ogni addebito. Uno dei soggetti ha definito le accuse come una calunnia e ha annunciato iniziative legali, mentre l’altro ha negato qualsiasi legame con i fatti, ricordando di essere stato a Siena una sola volta per motivi personali. Entrambi, comunque, hanno manifestato la disponibilità a collaborare con la Commissione attraverso i percorsi previsti.

Posizione dei familiari

I familiari di David Rossi – vedova e figlia – hanno espresso apprezzamento per il lavoro dell’organo investigativo ma hanno anche chiesto che ogni dettaglio emerso sia valutato con rigore dalla magistratura. Il loro legale ha ribadito la richiesta che la Procura indaghi in modo approfondito e imparziale, integrando i nuovi elementi nel quadro già emerso dagli accertamenti precedenti e rispettando il principio del giusto processo sancito dalla Costituzione.

Ricostruzione temporale e aspetti tecnici

Nel corso degli accertamenti tecnici sono stati analizzati filmati e dati che riguardano le fasi successive alla caduta di Rossi da una finestra della sede bancaria. La Commissione ha evidenziato la presenza, in alcune immagini, di ombre o sagome nella zona adiacente al vicolo dove avvenne la caduta; tali elementi sono stati interpretati come possibili segnali della presenza di persone rimaste sul posto nei minuti successivi al fatto. La Commissione ha sottolineato la necessità che la Procura valuti la rilevanza probatoria di queste tracce alla luce delle ricostruzioni già in possesso degli inquirenti.

Ipotesi investigative e richieste di approfondimento

La tesi avanzata dalla Commissione è che l’episodio non fosse destinato a causare la morte immediata di Rossi, ma che un’azione intimidatoria potesse aver degenerato fino a impedire i soccorsi. Per questo motivo, oltre all’identificazione delle persone eventualmente presenti in loco, si richiede l’esame di ogni possibile movente e collegamento, interno o esterno all’istituto bancario interessato, con l’obiettivo di ricostruire in modo completo la dinamica dei fatti.

La decisione di inoltrare gli atti alla Procura segna un passaggio formale rilevante: d’ora in avanti sarà l’autorità giudiziaria a condurre gli approfondimenti necessari. La Commissione, pur non avendo ritenuto i due indicati formalmente indagati, ha comunque avviato una procedura che potrebbe portare a chiarimenti importanti, purché il lavoro investigativo proceda nel rispetto delle garanzie procedurali e della verifica puntuale delle fonti.