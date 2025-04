Il consiglio comunale e la mozione contro Mussolini

Il consiglio comunale di Biella ha recentemente preso una decisione controversa, respingendo una mozione proposta dal centrosinistra che mirava a revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il voto, che ha visto 17 favorevoli e 10 contrari, con due astenuti, ha suscitato un acceso dibattito tra i membri del consiglio e nella comunità locale.

La proposta era stata avanzata dal comitato “M come Matteotti”, un’iniziativa che ha cercato di riportare alla luce il tema dell’eredità fascista e della memoria storica.

Le dichiarazioni dei consiglieri

Durante la seduta, il sindaco Marzio Olivero ha sottolineato che, nemmeno nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, gli antifascisti che avevano partecipato alla Resistenza sentirono la necessità di revocare l’onorificenza a Mussolini. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sulla percezione storica e sull’importanza di affrontare il passato. La consigliera Alessandra Guarini, esponente della maggioranza, ha espresso il suo disappunto, affermando: “Siamo stanchi di questi artefatti”. Le sue parole evidenziano un crescente malcontento verso la continua presenza di simboli legati al fascismo nella società contemporanea.

Il contesto attuale e le reazioni

Paolo Furia, consigliere comunale e membro della direzione nazionale del Partito Democratico, ha commentato la situazione, evidenziando le contraddizioni all’interno della destra locale, che si professa antifascista ma non ha sostenuto la mozione per eliminare formalmente la cittadinanza onoraria a Mussolini. Furia ha messo in luce come il dibattito attuale non riguardi solo una figura storica, ma rifletta una più ampia deriva di intolleranza e rancore che caratterizza il nostro tempo. La questione di Mussolini, quindi, diventa simbolo di una lotta più grande contro l’innalzamento di muri e divisioni nella società.