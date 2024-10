Myrta Merlino comunica riguardo a Ilaria Clemente: “Scoprite quali saranno le sue attività questa sera al Grande Fratello”.

Myrta Merlino ha discusso durante l’episodio odierno di Pomeriggio 5 riguardo a Ilaria Clemente, la concorrente del Grande Fratello che recentemente ha abbandonato la casa per questioni personali. In modo delicato, ha cercato di non rivelare troppo, tuttavia la notizia è già di dominio pubblico: Ilaria è in dolce attesa. “C’era un mistero, perché Ilaria Clemente aveva lasciato la Casa?” – ha esordito Myrta – “Questa sera, tornerà in studio per annunciare qualcosa di straordinario ai suoi compagni“. Queste affermazioni sembrano suggerire che Ilaria abbia scelto di non ritornare nella celebre Casa e di affrontare la gravidanza in modo riservato. Patrizia Groppelli, che era in studio come ospite, è stata più diretta, affermando che il gossip su Ilaria tornerà a circolare “tra nove mesi”. Anche Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi hanno discusso della situazione durante la scorsa notte nell’area giardino. L’ex cantante dei Gazosa ha chiesto alla sua amica: “Secondo te tornerà o no?” in riferimento a Ilaria. “Se fosse capitato a me, non tornerei”, ha dichiarato Mariavittoria, ricevendo una risposta diversa dalla Morlacchi. “E se ti chiarisci? E se prendi una decisione?”. Sembra che Ilaria abbia già preso la sua scelta: abbandonare il gioco per dedicarsi alla gravidanza.