Myrta Merlino risponde alle controversie seguite alla confessione di un omicidio in diretta televisiva.

La confessione in diretta dell'omicidio di Loretta Lovrini da parte del suo figlio Lorenzo Carbone ha scatenato polemiche online contro Myrta Merlino e il corrispondente di Pomeriggio 5, accusati di sensazionalismo. Merlino ha risposto a tali polemiche sostenendo l'importanza dell'informazione, aggiungendo che l'azienda ha approvato la sua decisione. La confessione è avvenuta quando il corrispondente ha interrogato Carbone, visibilmente confuso, se avesse ucciso sua madre, poi ha chiamato la polizia, che lo ha arrestato. Merlino ha ribadito il ruolo cruciale dell'informazione nel caso, sottolineando che senza la prontezza del corrispondente nel chiamare la polizia, il servizio non sarebbe stato trasmesso.

La diretta confessione dell’omicidio di Loretta Lovrini fatta da suo figlio Lorenzo Carbone ha suscitato l’indignazione dei naviganti online, che si sono scagliati contro i profili social di Myrta Merlino e del corrispondente di Pomeriggio 5, accusandoli di sensazionalismo. Tuttavia, Myrta Merlino ha prontamente placato le polemiche, affermando nelle pagine de Il Messaggero che l’azienda ha approvato la sua decisione. “Mi è stata data la ragione dall’azienda. Eticamente, l’informazione prevale sempre. E noi l’abbiamo fornita, con serietà e precisione”, ha affermato.

La confessione è stata narrata dal corrispondente di Pomeriggio 5, che, dopo aver interrogato un individuo in uno stato apparentemente confuso se avesse ucciso sua madre, ha contattato la Polizia e ha fatto sì che venisse arrestato. “Lascia che ti racconti cosa è successo alle tre e mezzo del pomeriggio” – ha iniziato il giornalista parlando con Myrta Merlino – “Eravamo qui e la Polizia stava cercando un uomo. A quel punto, un uomo si avvicina a me, tutto sudato, in evidente stato di confusione e mi dice ‘Io sono Lorenzo, l’uomo che state cercando’. È in quel momento che ha iniziato a piangere e a sudare freddo. Con discrezione gli ho chiesto cosa fosse successo e lui ha ammesso che sì, era stato lui ad uccidere sua madre.”

Riferendo della confessione fatta in diretta, Myrta Merlino ha ribadito: “L’azienda mi ha dato ragione. Da un punto di vista etico, l’informazione è sempre la vincitrice. E noi l’abbiamo fornita, con serietà e precisione. Il corrispondente mi ha telefonato e mi ha detto che aveva trovato Carbone, aveva parlato con lui e lo aveva arrestato […] Ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri, altrimenti non avremmo mai trasmesso il servizio”.

Ho avuto una conversazione con i Carabinieri e la prima impressione che abbiamo condiviso è stata l’arresto. Non ci siamo impegnati a inseguire l’assassino o interferire con l’indagine. È un caso concluso e lo esponiamo perché ne siamo stati osservatori diretti. Un omicidio di una donna a casa sua a Spezzano di Fiorano. Il figlio ammette il suo crimine davanti alle telecamere di #Pomeriggio5.