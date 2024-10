Tentato omicidio a Napoli: fermato minorenne con due complici di 13 anni

Un giovane è stato arrestato per aver tentato di commettere un omicidio insieme a due tredicenni nella provincia di Napoli.

Napoli, tentato omicidio: arrestato minorenne insieme a due tredicenni

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, trasferendo il ragazzo in un istituto penale minorile. È accusato di tentato omicidio e di porto abusivo di un’arma da fuoco, in collaborazione con altri due minori di 14 anni, anch’essi denunciati per gli stessi reati. Questa misura è stata adottata a seguito di indagini condotte dal Commissariato di polizia di Nola, sotto la direzione della Procura per i Minorenni di Napoli, in merito al ferimento di un giovane, colpito da un proiettile al torace.

L’episodio risale a gennaio e si è verificato a Nola. Attraverso l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli inquirenti sono riusciti a identificare i tre presunti responsabili, tutti di giovane età, di cui due non imputabili a causa della loro età. Il caso ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e ha acceso il dibattito sulla crescente violenza giovanile. Le autorità stanno ora intensificando gli sforzi per prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza pubblica, evidenziando l’importanza di affrontare le radici di questo fenomeno tra i giovani.