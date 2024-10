Incidente autostrada A9: tre persone ferite in un drammatico scontro

Incidente autostrada A9: tre persone ferite in un drammatico scontro

Drammatico incidente autostrada A9: tre persone ferite in uno scontro tra auto. Intervento di forze dell'ordine e vigili del fuoco.

Nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord, comuni situati nella provincia di Como.

Incidente autostrada A9: tre persone ferite in un drammatico scontro

L’incidente, avvenuto intorno alle 5 del mattino, ha visto il collisione di due automobili sull’autostrada A9, causando ferite a tre persone.

Immediatamente dopo l’accaduto, sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un’équipe di medici e paramedici del 118. I soccorritori hanno assistito due uomini, di 40 e 54 anni, e una donna di 49 anni. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in condizioni critiche; sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.

Drammatico incidente sull’autostrada A9: tre feriti

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi necessari e stabilire le responsabilità. È fondamentale chiarire la dinamica che ha portato all’incidente. Nel frattempo, anche i vigili del fuoco sono stati chiamati a mettere in sicurezza l’area interessata.

Le operazioni di soccorso e accertamento hanno provocato rallentamenti significativi nella circolazione, con il traffico che è ripreso solo dopo diverse ore. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti, evidenziando la necessità di attenzione e prudenza sulle strade, specialmente nelle ore notturne.