Aggressione a Bari: ragazzo gettato in mare con le mani legate. La vittima, in stato di ipotermia, ha raccontato di un pestaggio da parte di un gruppo di coetanei.

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato in mare, con le mani legate dietro la schiena e un piede bloccato in uno scoglio, nei pressi del molo Santo Spirito di Bari.

Ragazzo gettato in mare a Bari: vittima di una baby gang

Il giovane, originario del Sudan e residente a Bari, ha dichiarato di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei, che lo hanno picchiato e gettato in acqua.

Al momento del ritrovamento, il ragazzo presentava sintomi di ipotermia, con una temperatura corporea scesa a 34 gradi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane dall’acqua e ascoltato la sua versione dei fatti. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso, fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha rifiutato di sottoporsi a una valutazione medica per verificare eventuali violenze subite.

Bari, ragazzo gettato in mare con le mani legate: “Picchiato da baby gang”

La sua testimonianza sarà cruciale per identificare i membri del gruppo, presumibilmente una baby gang.

Dalla prima ricostruzione, sembra che la vittima sia stata circondata da più persone che l’hanno picchiata, legata e successivamente gettata sugli scogli, dove è rimasta intrappolata. È stato un pescatore a notarlo e a contattare i soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo, mentre il personale medico ha prestato le prime cure per le ferite e per la grave ipotermia. La giovane vittima ha fornito diverse versioni degli eventi, rendendo necessarie ulteriori indagini per fare luce su quanto accaduto.