Un corpo è stato trovato questa mattina nel Natisone, nei pressi del greto del fiume dove erano scomparsi i tre ragazzi il 31 maggio. Sembrerebbe trattarsi del cadavere di Cristian, il cui ritrovamento è stato facilitato dall’abbassamento delle acque.

Il ritrovamento del corpo

Ancora non è avvenuta l’identificazione ufficiale, ma sembra altamente probabile che il cadavere ritrovato questa mattina nel Natisone appartenga a Cristian Molnar, il cui corpo era l’unico che mancava. I corpi delle due amiche, Patrizia Cormos e Bianca Doros, infatti, era già stati recuperati.

La tragedia nel Natisone

Cristian, Bianca e Patrizia erano stati travolti dalla piena del fiume Natisone mentre erano in gita per scattarsi alcune foto il 31 maggio. I corpi delle due ragazze erano stati recuperati in fretta, mentre all’appello mancava quello del giovane.

Nel frattempo, è in corso a Udine, nel Laboratorio di informatica forense, l’accertamento tecnico sul cellulare di Patrizia Cormos: si tratta infatti dell’unico telefonino ritrovato finora sulle sponde del fiume. L’accertamento avviene nell’ambito dell’inchiesta aperta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla tragedia. L’obiettivo è risalire alla cronologia di quel venerdì 31 maggio.