Un duro sfogo dello zio di Giulia Cecchettin è apparso sui social nelle ultime ore, dopo le confessioni shock di Filippo Turetta sull’omicidio: l’uomo ha manifestato la sua rabbia per le informazioni rivelate nei verbali di interrogatorio.

Le parole dello zio sui social

Andrea Camerotto, zio materno di Giulia Cecchettin, esprime tutta la sua rabbia:

“Spero che la tua famiglia ti abbandoni a te stesso con i tuoi incubi peggiori. Altrimenti a quel messaggio di sei mesi fa non ha senso che risponda”.

Lo zio di Giulia rivela che la famiglia Turetta ha contattato i familiari della ragazza per chiedere di perdonare Filippo, un messaggio al quale Camerotto non è disposto a rispondere in maniera affermativa:

“Io non ho mai risposto e non nego che, in questo momento, non sono disposto a perdonare“.

Lo zio ha affermato, inoltre, di non sapere quale sia stata la sua risposta del papà Gino alla richiesta della famiglia Turetta. Tuttavia, ha espresso la speranza che il tentativo di avvicinamento sia mosso da un sincero senso di angoscia e non come strategia per mitigare la situazione del loro figlio.

Il ricordo di Giulia Cecchettin

Andrea Camerotto ha preferito non commentare, invece, le agghiaccianti dichiarazioni emerse nell’ultimo interrogatorio di Filippo Turetta sull’omicidio.

La famiglia continua ad impegnarsi affinché si continui a ricordare Giulia e la sua vita, tentando di aiutare ragazze e donne in difficoltà. Oltre alla pubblicazione del libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia famiglia”, i familiari stanno lavorando per trasformare il dolore della perdita in un’azione positiva, creando una fondazione in suo nome.