Un’esplosione improvvisa ha colpito uno stabilimento industriale di Bolzano poco dopo la mezzanotte di venerdì 21 giugno.

Esplosione in una fabbrica a Bolzano

L’incidente, che ha causato il ferimento di otto operai, si è verificato alle 0.30 presso un impianto dell’Aluminum Bozen, specializzato nella produzione di estrusi di alluminio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i sanitari del 118. Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate in condizioni critiche nei centri grandi ustionati di Padova, Verona, Milano e Murnau in Baviera, tramite elisoccorso.

Operaio deceduto in ospedale

Uno degli operai che hanno riportato le lesioni più gravi è deceduto nel reparto grandi ustionati di Borgo Trento a Verona. L’identità dell’uomo non è ancora stata resa nota. Secondo quanto dichiarato dalla Procura in un comunicato, l’esplosione è avvenuta “durante la fase di colatura e raffreddamento in di alluminio fuso in uno stampo“. Le cause esatte dell’incidente non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell’autorità competente.

Indagano gli inquirenti

La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Attualmente non ci sono sospettati, poiché le forze dell’ordine stanno terminando i rilievi all’interno dello stabilimento ed esaminando la documentazione aziendale acquisita durante i primi interventi. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha commentato la tragedia: “Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali ne sono le cause. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto“.