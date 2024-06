Una tremenda esplosione si è verificata ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in una fabbrica sita nella zona industriale di Bolzano. Il bilancio dell’incidente è drammatico: 6 operai feriti, uno di loro è in gravissime condizioni di salute.

Bolzano, esplosione in una fabbrica: 6 feriti

Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando, nell’area industriale della città di Bolzano, si è verificata una grossa esplosione presso lo stabilimento Aluminium. A farne le spese, sono stati 6 operai dell’azienda, coinvolti nell’incidente le cui cause sono ancora tutte da verificare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e ai medici del 118.

Bolzano, esplosione in una fabbrica: la corsa in ospedale

Tra gli operai feriti, uno in particolare è in gravi condizioni di salute. L’uomo è stato trasferito in un ospedale del capoluogo altoatesino e lì è ricoverato nel reparto di rianimazione. Altri quattro lavoratori invece, sono stati distribuiti fra altre strutture ospedaliere tra le quali figurano quelle di Padova, Verona e una in Baviera.