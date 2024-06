Un motociclista di 61 anni è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto ieri, sabato 22 giugno, a Firenzuola, in provincia di Firenze.

Incidente in moto a Firenzuola

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, originario di Bologna, stava viaggiando lungo la strada provinciale Passo del Giogo, nei pressi di Paliana, quando ha perso il controllo della sua Ducati Hypermotard 900. È finito fuori strada, schiantandosi violentemente contro un albero.

Inutili i soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:40, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione, il centauro è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Presenti anche i carabinieri, che dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Incidente in moto in tangenziale a Bologna

Ieri sera, intorno alle 19, le strade di Bologna sono state teatro di un altro drammatico incidente. Un uomo di 54 anni stava percorrendo la tangenziale a bordo della sua moto quando, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del mezzo all’altezza dell’uscita 12 in direzione Casalecchio. Il motociclista è deceduto, mentre la donna che viaggiava con lui ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.