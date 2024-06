Sulla Palermo-Sciacca, una donna ubriaca alla guida ha provocato un sinistro in cui hanno perso la vita una 20enne e un bambino.

Schianto mortale sulla Palermo-Sciacca, in Sicilia, dove una donna ubriaca alla guida ha provocato un incidente dove sono morti una giovane 20enne e un bambino di 16 mesi.

Incidente a Palermo

Un bambino e una ragazza sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto all’alba del 23 giugno sulla Palermo-Sciacca in Sicilia, all’altezza di Giacalone.

Stando a quanto emerso, una donna era alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Ha causato il sinistro con conseguente morte di Selma El Mouakit, 20 anni e del piccolo Abd Rahim Gharsallah, di soli 16 mesi.

Le vittime erano a bordo di un Punto, dove viaggiavano anche Miriam Janale e Chiara Irmana, rispettivamente di 23 e 21 anni, entrambe ricoverate in ospedale in gravi condizioni, con prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente di Palermo

Gli inquirenti sono giunti subito sul posto per verificare quanto accaduto e stanno lavorando per ricostruire con esattezza l’incidente.

A provocarlo sarebbe stata la donna che in seguito dai test è risultata ubriaca. Le ragazze rimaste vittime dell’impatto, avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico.

L’Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico, per consentire i rilievi di rito e agevolare le operazioni dei soccorritori sanitari e del personale che è intervenuto per rimuovere i mezzi incidentati.

La donna alla guida dell’altra vettura, che ha riportato solo lievi ferite, verrà ascoltata in queste ore. Su di lei pendono accuse gravissime come guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale.