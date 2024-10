Nel buio della notte al Grande Fratello, si sono uditi commenti inquietanti: "La distruggevo se fossi stato fuori."

Durante una pausa pubblicitaria dell’ultima puntata del Grande Fratello, Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi hanno avuto un acceso scontro che ha continuato a far discutere anche dopo la trasmissione. Yulia ha rivelato di avere preso molto male alcuni commenti di Jessica, dichiarando che fuori dallo show avrebbe reagito in modo molto più violento. Inoltre, Yulia ha rivelato che avrebbe potuto attaccare Jessica toccando il delicato tema dei suoi problemi alimentari, ma ha preferito non scendere a quel livello. Infine, ha esortato Jessica a smettere di attaccarla e parlare male di lei, definendo il suo comportamento tossico e sleale.

“Ho avuto problemi personali e lei mi ha detto ‘vai a mangiare’. Poi mi ha apostrofato come ‘disgraziata’. Lorenzo era infuriato… lui viveva in una situazione difficile. Dire a una ragazza ‘disgraziata, vai a mangiare’ è davvero inaccettabile. Se fossi stata al di fuori di questo contesto e qualcuno mi avesse detto così, avrei reagito violentemente. Talvolta si deve avere un po’ di vergogna. Si insultano anche di più gli uomini. Non dovrei più farmi provocare da lei.”

È importante notare che Yulia ha subito provocazioni in diverse occasioni, tuttavia certe sue frasi possono facilmente metterla nei guai.

Yulia ha fatto delle affermazioni inquietanti riguardo i disturbi alimentari di Jessica. Oltre a immaginare come si sarebbe comportata senza le telecamere, durante una conversazione notturna con Luca Giglio, ha rivelato che, durante il conflitto, avrebbe potuto ferire la sua avversaria toccando il delicato tema dei suoi problemi alimentari, un’azione che ha realmente intrapreso.

“Non posso scherzare con te? Ti rendi conto della ragione per cui mi sta attaccando? È normale il suo comportamento? Lei è veramente maligna, io ho deciso di non reagire, perché se avessi voluto criticarla avrei potuto dirle: ‘Almeno io posso mangiare, non ho i problemi alimentari che hai tu’. Ma non voglio abbassarmi a quel livello, evito di rispondere alle sue parole orribili.

Lei parla male di me e non ha il diritto di farlo. Ti si attacca addosso, creando un’atmosfera scomoda e tossica. Inoltre, con me adotta metodi sleali e contro di me trova solo resistenza. La mia pazienza ha un limite. Se fossi lontano da qui, non sarei responsabile delle mie azioni! Ha toccato mia sorella. Deve lasciarmi in pace. Se cominciassi a rispondere, sarebbe pesante e ti farebbe star male!”