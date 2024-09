Nel primo episodio del Tale e Quale Show, andato in onda il 20 settembre, si sono viste diverse imitazioni, tra cui quella di Angelina Mango.

La 14ª edizione del programma Tale e Quale Show inizierà il 20 settembre. Per la prima volta non sarà presente la storica giudice Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi. Continueranno a far parte della giuria Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, e ci sarà un giudice ospite diverso ogni puntata, il primo dei quali sarà Stefano De Martino. Per quel che riguarda i partecipanti alla prima puntata, ci saranno imitazioni di artisti come Mungo Jerry, Fred Buongusto, Irama, Bruno Mars, Angelo Branduardi, Donatella Rettore, Beyoncé, Geri Helliwell, Rose Villain, Angelina Mango e Arisa.

La serata del 20 settembre darà inizio alla 14ª edizione del programma Tale e Quale Show. Sconvolgerà la routine il fatto che per la prima volta non avremo Loretta Goggi, la presidente di lunga data della giuria, che ha scelto di non partecipare questa volta per ragioni private. Al suo posto ritroveremo Alessia Marcuzzi. Restano invece confermate le presenze di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nella giuria, oltre a un giudice ospite che varierà ogni episodio. Questa sera il giudice ospite sarà Stefano De Martino, che avrà l’opportunità di ritornare accanto a Pinella, con la quale si sospetta avesse avuto un flirt non confermato, quando era in relazione con Belen Rodriguez.

Giorgio Panariello ha condiviso sui social le sue riflessioni alla vigilia del primo episodio: “Non sono mai stato molto bravo a giudicare gli altri, anche se sono spesso stato molto severo con me stesso. Sarà sicuramente interessante intraprendere questa nuova avventura con Carlo, Alessia, Cristiano e tutti i brillanti nuovi partecipanti!”

Per quanto riguarda le imitazioni della prima puntata del 20 settembre di Tale e Quale Show, vedremo Angelina Mango e Rose Villain ma anche Fred Buongusto e Angelo Branduardi sul palco. Per usare le parole di Carlo Conti, “Il fascino del Tale e Quale Show risiede nel fatto che offre imitazioni capaci di intrattenere sia i nonni che i nipoti.”

Simone Annicchiarico replicherà Mungo Jerry;

Massimo Bagnato riprodurrà Fred Buongusto;

Thomas Bocchimpani ripeterà Irama;

Feysal Bonciani apporterà Bruno Mars;

Roberto Ciufoli parodierà Angelo Branduardi;

Carmen Di Pietro mimicherà Donatella Rettore;

Kelly Joyce sarà Beyoncé;

Justine Mattera interpreterà Geri Helliwell;

Giulia Penna replicherà Rose Villain;

Amelia Villano riprodurrà Angelina Mango;

Verdiana Zangaro rappresenterà Arisa.