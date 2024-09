Nel reality show Grande Fratello, Lorenzo esagera nel suo comportamento con Shaila, provocandone una reazione forte, che si traduce in un netto rifiuto da parte sua.

Il popolare show televisivo Grande Fratello è da poco iniziato e già si stanno formando fan club e “ship” di presunte “coppie” tra i partecipanti, sebbene queste ancora non esistano. Un grande numero di utenti sui social media sostiene la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, supponendo che ci sia già un certo affetto tra loro. In effetti, la showgirl e il modello flirtano incessantemente, giocano e scherzano tra loro. Tuttavia, in un recente scambio, Lorenzo ha rivelato il suo carattere geloso, causando una reazione di ritiro da parte di Shaila.

Lorenzo subisce un rifiuto da parte di Shaila: “Tu non sei il mio fidanzato, sono qui in libertà e non ho un fidanzato”.

Dopo aver visto Shaila avvicinarsi ad altri ragazzi, incluso Javier, Lorenzo ha manifestato la sua gelosia: “Sei una giovane che ama il contatto fisico, gli abbracci, le carezze, sei affettuosa con tutti. Hai persino fatto un massaggio davanti a me, poi stavi parlando di cose molto personali con lui. Sì, sono molto geloso, molto, tanto, estremamente. Ho sempre avuto ragazze che mi permettevano di essere possessivo in questo modo”.

Shaila ha prontamente messo in chiaro i termini: “Vedi, è per questo che è meglio se restiamo amici. La gelosia non porta a nulla. Puoi smettere di agire in questo modo? Non siamo fidanzati tu e io. Io sono questa, abbraccio, scherzo, sono così anche fuori, come mi vedi. Se avessi un fidanzato non mi farei fare i massaggi, ma non ne ho! Ma indipendentemente da ciò, anche se ho un fidanzato io abbraccio i miei amici, passo molto tempo con loro. Ascolta, sono fatta così e i miei fidanzati lo sapevano. Ho sempre detto ‘se non ti va bene, non sono la ragazza per te'”.

Lorenzo ha improvvisamente cambiato atteggiamento: “Ho capito, sei libera di vivere e comprendere chi può rendere la tua vita migliore qui”.

Gelosia già al terzo giorno?

Shaila: Mi piace come Lorenzo riesce ad essere un amico senza ulteriori complicazioni.