Nella città di Roma, due persone sono state arrestate in seguito alla scoperta di un'autentica montagna di hashish, pesante una tonnellata, nascosta in un garage.

A Roma, la polizia ha confiscato oltre una tonnellata di hashish, nascosta in due garage. Due individui di 61 e 31 anni sono stati messi sotto custodia. L’azione è stata eseguita nel settore di Monte Mario dagli agenti della squadra mobile. Entrambi sono stati incarcerati per possesso di droga con l’intenzione di commerciarla. La procura ha chiesto e ricevuto la conferma degli arresti dal giudice per le indagini preliminari. Questa confisca si unisce ad altre due operazioni completate dalla polizia durante l’estate, risultando nel sequestro di altre due tonnellate di droga.