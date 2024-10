Banche coinvolte nella prossima manovra: riduzioni uniformi dei fondi per ministeri, ma senza limitare la gestione autonoma

Nella prossima manovra, le banche saranno coinvolte e si prevedono riduzioni uniformi dei fondi per i vari ministeri, senza però limitare la loro capacità di gestione autonoma. Questa informazione è stata riportata da fonti governative attendibili, in vista del consiglio dei ministri che discuterà il Documento di programmazione di bilancio (Dpb) e la legge di bilancio. In aggiunta, verrà presentato un decreto legge relativo alle misure di finanziamento della manovra