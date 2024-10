Una giovane di 29 anni, di origini italo-brasiliane, è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato dopo aver partorito la mattina del 29 ottobre una neonata, trovata successivamente morta in un appartamento a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Neonata trovata morta a Padova: arrestata la madre

La neonata, morta all’alba di ieri, aveva solo poche ore di vita. La madre, che secondo Padova Oggi si tratterebbe di Melissa Russo, l’avrebbe partorita all’interno di un dormitorio riservato alle ragazze che lavorano in un noto night club di Piove di Sacco, dove la donna prestava servizio da circa due mesi.

Sarebbe stata proprio la ragazza a contattare i soccorsi. Il fermo è stato notificato alla giovane, senza precedenti penali, all’ospedale di Padova dove è stata accompagnata per una serie di visite specialistiche, guardata a vista dai militari.

Neonata trovata morta: le indagini

Sin dalle prime battute dell’indagine, gli investigatori avevano ipotizzato un infanticidio, dato che dai primi rilievi era emerso che la bimba sarebbe deceduta “per cause non naturali“. Saranno l’esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa prima ipotesi.

Agli investigatori, prima di essere ricoverata, avrebbe riferito di essere andata in bagno per un improvviso mal di pancia e di non essere al corrente della creatura che per nove mesi ha portato in grembo. Tuttavia, l’ex proprietario del locale avrebbe dichiarato che “era incinta, lo sapevano tutti anche se non lo ha mai ammesso”.

La morte della neonata a Padova e la chiamata ai soccorsi

La donna avrebbe chiamato il 118, ma una volta sul posto i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della bambina e avvertire i carabinieri di Piove di Sacco.