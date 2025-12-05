Netflix: acquisisce Warner Bros Discovery per 83 mld dlr**

Roma, 5 dic. - (Adnkronos/dpa) - Netflix acquisirà lo studio cinematografico e televisivo Warner Bros. Discovery per quasi 83 miliardi di dollari. Lo annunciano le due società in una dichiarazione congiunta. L'acquisizione, che dà a Netflix accesso a un vasto catalogo di fi...

Roma, 5 dic. – (Adnkronos/dpa) – Netflix acquisirà lo studio cinematografico e televisivo Warner Bros. Discovery per quasi 83 miliardi di dollari. Lo annunciano le due società in una dichiarazione congiunta. L'acquisizione, che dà a Netflix accesso a un vasto catalogo di film e al prestigioso servizio di streaming Hbo Max, è la più grande operazione di consolidamento nel settore dell'intrattenimento dall'acquisizione di Fox da parte di Disney per 71 miliardi di dollari nel 2019.