Neve addio, nuovo ribaltone termico, temperature in rialzo in Italia

Un'improvvisa risalita delle temperature porterà un ritorno di clima mite e soleggiato in Italia, con massime vicino ai 20°C e piogge localizzate al Nord. E' l'effetto del climate change

Dopo le spolverate di neve e un weekend caratterizzato da gelate e temperature rigide, i prossimi giorni porteranno un significativo aumento delle temperature in Italia. Le massime torneranno a sfiorare i 20°C, con un miglioramento soprattutto al Centro-Nord. Domenica 24 novembre, infatti, le temperature saliranno di circa 6-8°C su gran parte del territorio, e in montagna si prevedono aumenti anche di 10°C. L’arrivo di venti miti e umidi meridionali contribuirà a mantenere le minime in crescita anche nei giorni successivi.

Meteo da gelo a mite autunno, arrivano le piogge

Il gelo delle ultime ore ha lasciato spazio a un’autunno mite, che avrà i tratti tipici della fine di settembre. Nonostante le nubi che interesseranno principalmente il Settentrione e parte del Centro, dove si registreranno anche alcune piogge, al Sud prevarrà il sole, con temperature che potrebbero arrivare a toccare i 23-24°C.

Dopo un sabato sereno e freddo, la domenica segnerà l’inizio di una fase più mite. Le precipitazioni, in un primo momento più isolate, si concentreranno sulla Liguria e si sposteranno verso Toscana, Umbria, Lazio, e gran parte del Nord martedì. Al Sud, le giornate saranno generalmente soleggiate, contribuendo a un significativo rialzo termico. Questo trend di temperature sopra la media è destinato a perdurare fino all’inizio di dicembre, con poche precipitazioni previste.

Cambiamenti climatici, a dicembre 2 gradi sopra la media

Secondo le previsioni stagionali del centro meteo europeo ECMWF, il mese di dicembre potrebbe risultare termicamente sopra la media, con un’anomalia di circa 2°C. I cambiamenti climatici continuano a influenzare il profilo del tempo in Italia, e i “ribaltamenti” meteo come quello atteso nei prossimi giorni potrebbero diventare sempre più frequenti.

In sintesi, mentre il gelo lascerà spazio a un autunno più mite e asciutto, l’Italia si prepara a una fase termicamente più favorevole per la fine di novembre e l’inizio di dicembre.