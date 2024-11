Maltempo in Italia: freddo, neve e venti tempestosi in arrivo

Un’ondata di maltempo sferza l’Italia

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo senza precedenti, caratterizzata da temperature sotto lo zero, nevicate abbondanti e venti che hanno raggiunto i 150 chilometri orari. Le province toscane hanno vissuto una notte di interventi, con il Libeccio che ha soffiato con forza, causando danni significativi e disagi ai trasporti. Le onde alte fino a 8 metri hanno creato mareggiate devastanti, mentre le strade allagate hanno reso difficile la circolazione.

Interventi e danni in Toscana

Le autorità locali hanno dovuto affrontare numerosi interventi a causa di alberi e rami caduti, con due stabili scoperchiati e 22 evacuati nella provincia di Lucca. La situazione è stata ulteriormente complicata dai black out elettrici che hanno interessato circa 3.000 utenze tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno. Il governatore toscano, Eugenio Giani, ha comunicato che i tecnici di Enel sono al lavoro per ripristinare la corrente e gestire le emergenze causate dal maltempo.

Collegamenti marittimi e ferroviari interrotti

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sui trasporti marittimi e ferroviari. I traghetti per l’Elba e Capraia sono stati sospesi, mentre la linea ferroviaria Faentina ha subito ritardi a causa di rami caduti sui binari. Anche nel golfo di Napoli, i collegamenti marittimi sono stati compromessi, con aliscafi fermi e corse cancellate. Le isole restano collegate solo da pochi traghetti, rendendo difficile la mobilità per i residenti e i turisti.

Neve e freddo in altre regioni

Non solo la Toscana, ma anche altre regioni italiane hanno subito gli effetti del maltempo. L’Alto Adige si è svegliato imbiancato, con nevicate che hanno raggiunto i 20 centimetri in alcune valli. Anche la Lombardia ha visto la neve scendere a basse quote, creando disagi alla circolazione. A Milano, dopo un nevischio, il sole è tornato a splendere, ma l’allerta gialla per vento forte è stata emessa in Valchiavenna.

Previsioni per il weekend

Fortunatamente, le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel fine settimana. Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, ha previsto un’attenuazione del maltempo a partire da sabato, con temperature minime che potrebbero scendere fino a -5°C nella Pianura Padana. Domenica, ci si aspetta un cielo nuvoloso con possibilità di pioggia nel settore occidentale, ma con un generale miglioramento rispetto ai giorni precedenti.