È finita nel peggiore dei modi la storia dell’uomo che si era dato fuoco davanti al tribunale di New York in cui era atteso il processo per il caso Stormy Daniels di Donald Trump. Maxwell Azzarello si era sato fuoco nel parco vicino al tribunale, ma era stato aiutato dall’intervento di qualcuno tra i presenti. La polizia di New York ha fatto sapere che il 37enne non ce l’ha fatta.

Si dà fuoco davanti al tribunale di New York: morto 37enne

Il 37enne Maxwell Azzarello era insieme agli altri sostenitori di Donald Trump all’esterno del tribunale di New York e stava sventolando dei volantini con delle teorie di cospirazione (tra cui alcuni riferimenti alle elezioni del 2000 negli Usa). Ad un tratto, Maxwell ha estretto un liquido infiammabile dallo zaino e si è dato fuoco. Un operatore sanitario ha provato ad aiutarlo, ma secondo quanto riferito dalla polizia, l’intervento non è servito.

Si dà fuoco davanti al tribunale di New York: la notizia della polizia

Le autorità, infatti, hanno comunicato che Maxwell Azzarello è morto. L’uomo era stato accompagnato in ospedale, ma non ce l’ha fatta. A distanza di poche ore dal suo incidente, il 37enne ha perso la vita.