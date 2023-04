Chi è Stormy Daniels, la pornostar che ha accusato Donald Trump

Nella giornata di oggi, 4 aprile, si terrà a New York l’udienza preliminare in cui verranno formalizzate le accuse a carico di Donald Trump, il primo (ex) presidente degli Stati Uniti d’America ad essere incriminato. Dietro a questa incriminazione c’è Stormy Daniels, pornostar che avrebbe avuto una relazione sessuale con il miliardario.

Stormy Daniels, chi è la pornostar responsabile dell’incriminazione di Trump

Stephanie Clifford, più nota con il suo nome d’arte Stormy Daniels, è probabilmente in questo momento la donna più chiacchierata d’America. La donna, nata a Baton Rouge, in Louisiana, ha vissuto un’infanzia difficile. A solo nove anni, infatti, ha dovuto affrontare degli abusi, mentre la sua famiglia riversava in condizioni di povertà. Con l’inizio del liceo, la Clifford diventa una spogliarellista per poi affacciarsi negli anni successivi al mondo della pornografia, come regista e attrice. Stephanie diventa quindi Stormy e ha l’occasione di incontrare Donald Trump.

L’incontro con Trump e le accuse all’ex presidente

L’incontro con Donald Trump risalirebbe al 2006, quando il miliardario era da poco sposato con Melania e aveva già dato alla luce il figlio Barron. Tra l’attrice e il ricco magnate ci sarebbe stata una breve relazione sessuale. I problemi, però, iniziano nel 2016, quando Trump era in corsa per le elezioni come presidente. Stormy Daniels ha provato a vendere la sua relazione a tabloid e media, ma Trump non poteva permettersi che la storia diventasse pubblica. Così, il miliardario, tramite il legale Michael Cohen, avrebbe offerto alla donna 130 mila dollari per comparsi il suo silenzio