New York, uomo si dà fuoco davanti al tribunale del processo di Donald Trump

New York, uomo si dà fuoco davanti al tribunale del processo di Donald Trump

Fuori dal tribunale dove è in corso il processo a Donald Trump un uomo si dà fuoco: che cosa è successo a New York

Una scena che ha realmente dell’incredibile è avvenuta nel parco vicino al tribunale in cui deve andare in scena il processo a Donald Trump per il caso Stormy Daniels. Un uomo, probabilmente sostenitore del tycoon, si è dato fuoco davanti alla folla: una persona lo ha salvato intervenendo con un estintore.

Uomo si dà fuoco davanti al Tribunale del processo di Donald Trump: l’accaduto

L’uomo si trovava nella zona del parco delimitata a favore dei sostenitori di Donald Trump e stava maneggiando dei volantini che ritraevano l’ex presidente George W.Bush e Al Gore, con alcuni riferimenti alle discusse elezioni del 2000. Ad un tratto, l’uomo ha estratto qualcosa dal suo zaino e si è dato fuoco nel parco proprio vicino al tribunale. Una persona è immediatamente intervenuta e con un estintore ha spento le fiamme salvando l’uomo. Decisivo anche l’intervento di un operatore dei servizi di emergenza.

Uomo si dà fuoco davanti al Tribunale del processo di Donald Trump: avvisato l’ex presidente

Anche lo stesso Donald Trump è stato informato in merito a quanto accaduto all’esterno del tribunale. La ‘Cnn‘ ha spiegato che il tycoon è stato raggiunto da un uomo dei servizi segreti in uno dei corridoi nei pressi dell’Aula di giustizia. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo che si è dato fuoco nè i motivi che lo hanno spinto a compiere questo folle gesto.